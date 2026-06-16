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Кабардино‑Балкария возглавила рейтинг регионов СКФО по производству голубики

Кабардино‑Балкария возглавила рейтинг регионов СКФО по производству голубики

16.06.2026 | 10:40
Ежегодный валовой сбор ягоды в СКФО составляет 440-450 тонн, из которых порядка 300 тонн приходится на республику. Кабардино-Балкария стала первым субъектом округа, где голубику начали выращивать в промышленных масштабах. Реализация проекта продемонстрировала высокую эффективность, что способствовало распространению практики в других регионах Северного Кавказа. В настоящее время производство голубики в республике продолжает активно развиваться. Расширение площадей и интерес со стороны фермеров позволяют сохранять лидирующие позиции региона на рынке.   https://t.me/vestikbr  
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