Кабардино‑Балкария возглавила рейтинг регионов СКФО по производству голубики

Ежегодный валовой сбор ягоды в СКФО составляет 440-450 тонн, из которых порядка 300 тонн приходится на республику. Кабардино-Балкария стала первым субъектом округа, где голубику начали выращивать в промышленных масштабах. Реализация проекта продемонстрировала высокую эффективность, что способствовало распространению практики в других регионах Северного Кавказа.
В настоящее время производство голубики в республике продолжает активно развиваться. Расширение площадей и интерес со стороны фермеров позволяют сохранять лидирующие позиции региона на рынке.
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