На “Машуке” прошла официальная церемония открытия лагеря

Практические занятия, тренинги, общение с федеральными экспертами… В Пятигорске стартовал Всероссийский молодежный форум “Машук-2022”. Накануне вечером прошла церемония официального открытия первой смены лагеря. От Кабардино-Балкарии в этом году представят более двух десятков проектов.
Молодежный форум “Машук” проводится с 2010 года. За это время он дал путевку в жизнь сотням молодых, инициативных людей с Северного Кавказа и их проектам. И вот, спустя 13 лет, форум становится всероссийским.
Тысяча человек в очной смене, еще столько же – в заочной. Они представят свои проекты и станут защищать их перед конкурсной комиссией. Три рабочих шатра, в каждом по три эксперта. Участники получат по три минуты, чтобы доказать эффективность своих идей. От Кабардино-Балкарии в этом году на “Машук” отправили восемь проектов.
Каждый участник, чью идею одобрят, получит из госбюджета грант на ее реализацию. Многие из соискателей на “Машуке” не первый раз.
Такие площадки очень важны для молодежи, считают эксперты. Они возможность проявить себя, получить новые знания и обрести новых друзей.
В первый день работы участников приветствовали представители руководства регионов Северного Кавказа и депутаты Госдумы. Гости обошли национальные подворья, осмотрели палаточный городок, где живут форумчане, пообщались с делегациями... В этом году “Машук” обрел небывалый масштаб. В восторге от происходящего – посланцы Донецкой и Луганской народных республик.
Вечером Пятигорск увидел большой праздничный салют и концерт: Всероссийский молодежный форум официально открыт. И уже с утра в шатрах кипит работа. Одним из первых свой проект представил наш коллега – телеоператор ГТРК “Кабардино-Балкария” Темирлан Курманов. Посвящен он развитию туризма в республике. В течение двух недель здесь прозвучат сотни идей от молодежи. Одна из первостепенных задач форума – укреплять добрососедские отношения между жителями большой, многонациональной страны. Потому и посвятили “Машук-2022” Году культурного наследия народов России.
https://t.me/vestikbr