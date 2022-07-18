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На Голубых озерах прошел международный фестиваль декоративно-прикладного искусства “Алтын къол”

На Голубых озерах прошел международный фестиваль декоративно-прикладного искусства “Алтын къол”

18.07.2022 | 17:07
На Голубых озерах прошел шестой международный Фестиваль декоративно-прикладного искусства и традиционной культуры карачаевцев и балкарцев “Алтын къол”. Свое умение и мастерство зрителям и многочисленным туристам показали ремесленники со всего Кавказа. Мастерицы из Дагестана плетут знаменитые тастары. Это нарядные свадебные платки. Тысячи узелков созданы из шелковых нитей. Сто лет назад изысканный головной убор можно было найти в сундуке у каждой кумыкской девушки. Сейчас это ценный и редкий предмет искусства, который дарят почетным гостям. По преданию развитию этого ремесла способствовал Великий шелковый путь. Караванная дорога связывала многие цивилизации древности. Сегодня народы объединяют, в том числе, и такие фестивали. Шестой год “Алтын къол” становится местом притяжения народных мастеров со всего Кавказа. Предметы старинного быта, седла, кинжалы, ювелирные украшения, национальная, традиционная и стилизованная одежда… Большую коллекцию представила Карачаево-Черкесия. Регион показал передовые разработки в области дизайна, а также необычные произведения ремесленников. Например, чучело лошади в полный рост просто заворожило туристов. Задача – сохранить богатейшее культурное наследие страны – сегодня обозначена на государственном уровне. В этом году в календаре появился праздник – День народных художественных промыслов. Его отмечают в июне. Организаторы “Алтын къола” уверены: такие встречи крайне необходимы народам многонациональной России. Тем более что Голубые озера, где фестиваль проводят с 2015-го года, посещают тысячи жителей других регионов. Фестиваль в Черекском районе длился до самого вчера. Для участников организовали большой концерт. Их также угощали блюдами национальной кухни.   https://t.me/vestikbr
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