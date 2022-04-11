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На Эльбрусе проходят образовательные курсы для горных гидов и инструкторов

На Эльбрусе проходят образовательные курсы для горных гидов и инструкторов

11.04.2022 | 11:11
На Эльбрусе проходит серия образовательных программ от ведущих специалистов страны в области подготовки горнолыжных инструкторов и горных гидов, сообщается на портале Правительства КБР. Получить профессию или повысить квалификацию можно на курсах Ассоциации горных гидов России (АГГР), Национальной лиги инструкторов (НЛИ), Российского лавинного центра (РЛЦ). В этом году на курорте доступно обучение инструкторов по горным лыжам и сноуборду категории В и С, горных гидов, а также идут занятия по лавинной безопасности. Участники проходят образовательные модули по первой доврачебной помощи, альпинизму для лыжных гидов, скитуру, лавиноведению, оттачивают технику катания и осваивают теорию и практику лучших методик преподавания. Всего до конца весны обучение пройдут более 70 человек. Все участники образовательных программ и преподаватели на время прохождения курсов могут пользоваться канатными дорогами по льготному тарифу. Самый высокогорный курорт страны «Эльбрус», расположенный на высотах до 3847 метров над уровнем моря, — традиционное место притяжения для любителей активного  отдыха, спорта и горного туризма. Многих гостей курорта со временем начинают привлекать фрирайд, альпинизм, горный трекинг — активности, которые требуют серьезных навыков и профессиональных знаний в первую очередь от гидов и инструкторов. Образовательные программы для гидов и инструкторов, которые проходят на курорте «Эльбрус», разработаны по международным стандартам и являются аналогом тех, что проходят во многих горных регионах
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