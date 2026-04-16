На Эльбрусе планируют ввести систему разрешений на восхождение и обязательное страхование

На курорте «Эльбрус» планируют ввести новую систему допуска на маршруты и обязательное страхование для альпинистов.… Этот вопрос обсудили на конференции «Актуальные вопросы безопасности в приключенческом туризме России» в Москве.
Сегодня курорт активно развивается. Здесь работают современные канатные дороги, гостей принимает высокогорный отель «Липрус», строят альпгородок и восстанавливают гостиницу «Приют 11». Участники конференции отметили работу спасательной службы «Эльбруса». Ее специалисты не только обеспечивают безопасность на горнолыжных трассах, но и в экстренных случаях подключаются к спасательным операциям совместно с Эльбрусским высокогорным поисково‑спасательным отрядом МЧС.
Говорили также о введении системы пермитов, страхования восходителей и организации спасательных пунктов на северной стороне Эльбруса. Эту работу команда Кавказ.РФ ведет совместно с Минэкономразвития России, национальным парком «Приэльбрусье» и Правительством Кабардино-Балкарии.
