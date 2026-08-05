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На Эльбрусе ночью сошел сель

На Эльбрусе ночью сошел сель

05.08.2026 | 09:30
Селевой поток начался под станцией «Мир» и спустился на Азау. Никто из сотрудников курорта и туристов не пострадал. Все сети и оборудование канатных дорог без повреждений. Были повреждены горнолыжные трассы и технические дороги. Канатная дорога запущена в штатном режиме: работают станции Азау - Кругозор - Мир и новая канатка в восточном секторе EL3, EL6. Несмотря на незначительный характер повреждений, администрация курорта просит туристов воздержаться от прогулок по экотропам в районе схода сели до проведения полного обследования поврежденных участков.   https://t.me/vestikbr
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