Минпросвещения подготовило рекомендации к 1 сентября

Особенно важно, чтобы во всех учебных заведениях День знаний провели в уважении к истории страны, ее многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений… Министерство просвещения России подготовило рекомендации по проведению 1-го сентября в школах и колледжах в Год единства народов России. Документ уже направили во все регионы.
Торжественный день традиционно начнется с церемонии выноса и поднятия Государственного флага и исполнения гимна страны. Образовательным учреждениям рекомендуют особое внимание уделить участию в празднике представителей разных народов страны, многодетных, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, успешных выпускников, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений.
Новый учебный год начнется с занятия «Разговоры о важном». Темами – станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
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