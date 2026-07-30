Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Минпросвещения подготовило рекомендации к 1 сентября

Минпросвещения подготовило рекомендации к 1 сентября

30.07.2026 | 12:30
Особенно важно, чтобы во всех учебных заведениях День знаний провели в уважении к истории страны, ее многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений… Министерство просвещения России подготовило рекомендации по проведению 1-го сентября в школах и колледжах в Год единства народов России. Документ уже направили во все регионы. Торжественный день традиционно начнется с церемонии выноса и поднятия Государственного флага и исполнения гимна страны. Образовательным учреждениям рекомендуют особое внимание уделить участию в празднике представителей разных народов страны, многодетных, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, успешных выпускников, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Новый учебный год начнется с занятия «Разговоры о важном». Темами – станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных