Межведомственная комиссия проверяет образовательные учреждения в селении Куба

Убедиться, что все образовательные учреждения полностью готовы принять детей и обеспечить им безопасные и комфортные условия для обучения. В селении Куба социальная межведомственная комиссия приступила к проверке готовности школ и детских садов к началу нового учебного года.
Члены комиссии осматривают как специализированные агроклассы, так и стандартные кабинеты. К новому учебному году во всей школе обновили мебель и провели косметический ремонт. Однако внешний вид помещений – лишь малая часть инспекции. Эксперты оценивают готовность объекта комплексно.
Помимо технических регламентов, социальная межведомственная комиссия оценивает и направления воспитательной работы. Так, в первой школе села Куба работает собственная медиастудия. Старшеклассники вместе с педагогами монтируют короткие просветительские ролики, например, о правилах поведения и безопасности на дорогах. Их транслируют на большом экране в холле во время перемен. По словам руководства учреждения, такой визуальный формат усваивается гораздо эффективнее.
По итогам визита комиссия не выявила критических нарушений. Окончательные акты готовности будут подписаны после устранения нескольких мелких замечаний, которые уже взяты на контроль. Впереди – проверки других школ и детских садов Баксанского района. Всего в ходе кампании инспекторы посетят более тридцати учреждений.
Итогом работы станут заключения по каждому объекту. Главная задача, которую ставят перед собой и районные власти, и педагоги, – обеспечить полную безопасность детей и создать все условия для комфортного начала учебного года.
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