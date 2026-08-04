Летняя оздоровительная кампания в КБР в самом разгаре

Летняя оздоровительная кампания в Кабардино-Балкарии продолжается. В детских лагерях и санаториях уже отдохнули более 6,5 тысячи детей. Кроме того, на базе уникального центра «Радуга» реабилитацию прошли 1507 детей, в том числе в сопровождении родителей.
Чуть позже в Кабардино-Балкарию приедут более 1600 школьников из Донецкой и Луганской народных республик, они отдохнут и поправят здоровье в Приэльбрусье. Путевки в приоритетном порядке предоставлены детям участников специальной военной операции и из семей льготных категорий.
Также две профильные интегрированные смены в лагере «Атажукино» организованы и для ребят, находящихся на профилактическом учете. Эта важная и полезная работа ведется при взаимодействии Министерства труда и социальной защиты, МВД по КБР и Движения Первых. В этом году особое внимание уделяется вопросам воспитания. Как это всегда было принято в нашей стране, в каждом лагере начало новой смены начинается с торжественной линейки, поднятия Государственного флага и исполнения Гимна России.
Ребята также участвуют в патриотических акциях, военно-спортивных играх, встречаются с интересными людьми. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил уверенность, что это лето оставит у детей яркие и положительные эмоции, у них появятся новые друзья, а добрые впечатления помогут с новыми силами начать предстоящий учебный год.
https://t.me/vestikbr