Контрактники на полигоне ЮВО отработали штурм опорного пункта условного противника 

На полигоне Южного военного округа прошли практические занятия в рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки. Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минборононы, штурмом взяли опорный пункт условного противника. Среди тех, кто решил посвятить себя профессии защитника Отечества и уроженцы Кабардино-Балкарии.
Поддержку штурмовым группам оказывали наземные робототехнические комплексы отечественного производства «Курьер». Огневое поражение по укрывшемуся «противнику» операторы из числа подразделений войск беспилотных систем наносили перед началом зачистки.
Для обучения военнослужащих на полигоне Южного военного округа создана уникальная материальная база. Она полностью повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей и перекрытые щели. На практических занятиях применяют средства имитации: холостые боеприпасы, взрывпакеты, свето-шумовые гранаты, дымы и воздействие БПЛА условного противника.
Кроме того, на занятиях военнослужащие отработали взаимодействие в составе боевых тактических групп при выполнении задач, тактическое перемещение на поле боя, уничтожение огневых точек, а также штурм позиций и укреплений «противника».
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