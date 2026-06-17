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КБР заняла первое место в России по производству яблок

КБР заняла первое место в России по производству яблок

17.06.2026 | 14:00
Кабардино-Балкария – абсолютный лидер по производству яблок в России. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Андрей Разин на международной выставке «ПРОяблоко – 2026» в Минеральных Водах. В ведомстве отметили: урожай яблок в России за последние 10 лет вырос втрое – до двух миллионов тонн. И здесь республика удерживает первое место. Кабардино-Балкария обеспечивает более трети общероссийского урожая, а ее торговый потенциал на этом рынке уже превышает польский – бывшего европейского лидера. На долю КБР, Ставрополья, Кубани и Крыма приходится более 73 процентов всего производства плодов и ягод в стране. Напомню, выставка «ПРОяблоко» в этом году собрала ведущих производителей, переработчиков и поставщиков технологий со всей России. Кабардино-Балкария представила не только яблоки, но и продукцию переработки – соки, чипсы, пастилу, а также современные саженцы и технологии хранения.   https://t.me/vestikbr
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