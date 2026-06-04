КБР и МГТУ Баумана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

В ходе рабочей встречи с ректором Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана Михаилом Гординым подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ значительно расширит возможности для совместных образовательных проектов. Основные ожидаемые результаты – развитие практически ориентированного обучения, исследовательские проекты, программы для студентов инженерных специальностей, повышение квалификации специалистов, организация стажировок, семинаров, научно-практических конференций и профориентационных встреч для школьников и студентов республики. Площадкой для реализации соглашения станет, в том числе, учебно-спортивная база университета «Джан-Туган», расположенная в ущелье Адыл-Су в Приэльбрусье. Искренне поблагодарил Михаила Валерьевича за поддержку этой важной инициативы. Уверен, ее развитие будет плодотворным и полезным для наших будущих молодых специалистов, инженеров, в которых сейчас так нуждается экономика страны и республики.