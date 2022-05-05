КБР будет выделено 122,4 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами средств на оснащение медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием. Всего на эти цели будет направлено более 8,8 миллиарда рублей. Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. Согласно документу Кабардино-Балкарской Республике будет выделено 122,4 миллиона рублей. Средства предназначены для повышения доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Планируется оснащение реабилитационных отделений Республиканской клинической больницы и Центра организации специализированной аллергологической помощи Министерства здравоохранения КБР. В последующем будут модернизированы подразделения реабилитации еще пяти государственных медицинских учреждений. Всего по стране в ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, который был утверждён Правительством осенью прошлого года. Главная цель таких инициатив – повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой. О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России говорил Президент, выступая на съезде партии «Единая Россия» в июне 2021 года, говорится на сайте Правительства РФ. По итогам мероприятия глава государства поручил Правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделить на эти цели 100 миллиардов рублей.