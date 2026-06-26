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Казбек Коков встретился с новым составом Молодежного правительства КБР

Казбек Коков встретился с новым составом Молодежного правительства КБР

26.06.2026 | 18:20
Обсудили ключевые задачи и приоритеты работы… В преддверии Дня молодежи Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с новым составом Молодежного правительства республики. Его участники будут взаимодействовать с региональными министерствами и ведомствами, получать практический опыт в госуправлении и навыки экспертной оценки нормативных актов. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию, сохранению традиционных ценностей и укреплению межнационального согласия. В новый состав Молодежного правительства вошли ветеран СВО, педагоги, врачи, студенты, победители всероссийских конкурсов, лидеры общественных объединений и волонтеры. Под руководством профильных министров они будут разрабатывать проекты и предлагать собственные инициативы. Глава Кабардино-Балкарии отметил: благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» эта сфера вышла на новый уровень. В регионе открываются современные досуговые центры, студенческие пространства, ведется подготовка профильных кадров. Казбек Коков пожелал новому созыву плодотворного труда, смелых идей и эффективных решений на благо республики.   https://t.me/vestikbr
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