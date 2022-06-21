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Казбек Коков посетил Республиканскую детскую клиническую больницу, где сейчас идет капитальный ремонт

Казбек Коков посетил Республиканскую детскую клиническую больницу, где сейчас идет капитальный ремонт

21.06.2022 | 22:26
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня посетил Республиканскую детскую клиническую больницу в Нальчике, где сейчас идет капитальный ремонт. Строители работают в первом корпусе. Это 5 трехэтажных, 2 одноэтажных блока и не только. Реконструкция включает замену 13 тысяч квадратных метров кровли, Окон, дверей, тепло- и энергокоммуникаций, установку фасадных кассет. Второй блок – операционный – будет иметь свое приемное отделение с кабинетами КТ и МРТ, соответствующее современным требованиям. Стационар расширится до 25 коек, добавится челюстно-лицевая хирургия. На базе больницы также откроется детский нефрологический центр. Появятся новые отделения — реабилитации и офтальмологии. Ремонтные работы планируют завершить до конца текущего года. Республиканская детская клиническая больница станет одним из крупнейших в СКФО медицинских центров по оказанию высококвалифицированной помощи детям.
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