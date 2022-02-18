Казбек Коков и Ксения Разуваева обсудили перспективы молодежной политики в Кабардино-Балкарии

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой. Стороны обсудили вопросы молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике. Казбек Коков подчеркнул, что в текущем и последующих годах именно молодежное направление станет одним из главных приоритетов государственной политики республики. «В республике есть соответствующие государственные институты, общественные и молодежные организации, но работу в данной сфере необходимо усилить», - отметил Глава республики. Планы по созданию в Кабардино-Балкарии в скором времени отдельного органа исполнительной власти по молодежной политике нашли поддержку руководителя Росмолодежи. Достигнута договоренность о всестороннем сотрудничестве при их реализации. Появление нового ведомства позволит улучшить координацию действий в рамках мероприятий в сфере молодежной политики на федеральном уровне, было отмечено в ходе встречи. Казбек Коков проинформировал Ксению Разуваеву о создании в 2021 году Совета при Главе КБР по молодежной политике и учреждении премий Главы КБР для молодых ученых. Были обсуждены вопросы дальнейшего развития волонтерского движения, грантовой поддержки молодежных проектов, стимулирования профессионального потенциала молодежи и ее деловой активности. Среди обозначенных планов — создание молодежной инфраструктуры, сети центров по различным направлениям. Одной из площадок станет Дворец творческой молодежи, на завершение строительства которого в федеральном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено более миллиарда рублей. При этом со стороны агентства региону будет оказана вся необходимая методологическая поддержка. Также обсуждены возможности проведения в республике совместно с Росмолодежью крупных молодежных мероприятий федерального и окружного уровней. Планируется включить республиканский форум «Команда 5642» в перечень площадок для проведения Всероссийского конкурса проектов Росмолодежи, принять участие в федеральном проекте «Больше, чем путешествие», программах развития молодежной инфраструктуры и Северо-Кавказского фестиваля молодежи. На своей официальной странице в социальной сети Казбек Коков, комментируя итоги встречи, сообщил, что примет личное участие в проекте «Знание», в рамках которого проведет экскурсию по достопримечательностям Кабардино-Балкарии для молодежи из различных регионов страны.