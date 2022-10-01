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Кабардино-Балкария получит более 179 миллионов рублей на производство зерновых культур

Кабардино-Балкария получит более 179 миллионов рублей на производство зерновых культур

01.10.2022 | 09:05
Аграриям Кабардино-Балкарии из резервного фонда Правительства России дополнительно выделят более 179 миллионов рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщает пресс-служба Правительства КБР. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Уточняется, что региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Всего будет выделено 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур 64 регионам. «Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», – отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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