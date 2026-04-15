Кабардино-Балкария присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». Об этом рассказали в министерстве по делам молодежи. Акция пройдет с 18 апреля по 3 мая. Приурочили ее к Году единства народов России.
Молодежные объединения будут участвовать в благоустройстве городов и сел, очищать леса и парки, территории рядом с объектами социального, культурного и исторического наследия. Не обойдут стороной и туристические зоны. Внести свой вклад в общее дело могут все желающие. К слову, волонтеры и старшеклассники за участие в акции «Мы за чистоту» могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ.
Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте экологироссии.рф и выбрать свой субботник. Организаторами выступают Росмолодежь совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
