Кабардино‑Балкария присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

15.04.2026 | 09:30
Кабардино-Балкария присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». Об этом рассказали в министерстве по делам молодежи. Акция пройдет с 18 апреля по 3 мая. Приурочили ее к Году единства народов России. Молодежные объединения будут участвовать в благоустройстве городов и сел, очищать леса и парки, территории рядом с объектами социального, культурного и исторического наследия. Не обойдут стороной и туристические зоны. Внести свой вклад в общее дело могут все желающие. К слову, волонтеры и старшеклассники за участие в акции «Мы за чистоту» могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте экологироссии.рф и выбрать свой субботник. Организаторами выступают Росмолодежь совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».   https://t.me/vestikbr
