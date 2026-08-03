Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
К Единому дню голосования в КБР готовы 13 территориальных и 354 участковые комиссии

К Единому дню голосования в КБР готовы 13 территориальных и 354 участковые комиссии

03.08.2026 | 13:20
В Единый день голосования в Кабардино-Балкарии задействуют 13 территориальных и 354 участковые избирательные комиссии. Об этом рассказали в региональном Избиркоме. Напомним, с 18 по 20 сентября жители примут участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва, а также депутатов представительных органов власти поселений и городских округов республики. В ходе муниципальной кампании предстоит распределить 1505 мандатов. На 1 июля численность избирателей в регионе составляет почти 553 тысячи человек. Более семи тысяч из них в голосовании смогут участвовать впервые. Документы для участия в выборах депутатов Госдумы представили кандидаты от шести политических партий: «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Как отметили в Избиркоме, все политические партии и кандидаты обладают равными правами на выдвижение, регистрацию и проведение предвыборной агитации, а также доступ к государственным средствам массовой информации. Это включает в себя, в том числе включая бесплатное эфирное время и печатные площади. Соблюдение законодательства контролируют избирательные комиссии и общественные наблюдатели.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных