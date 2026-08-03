К Единому дню голосования в КБР готовы 13 территориальных и 354 участковые комиссии

В Единый день голосования в Кабардино-Балкарии задействуют 13 территориальных и 354 участковые избирательные комиссии. Об этом рассказали в региональном Избиркоме. Напомним, с 18 по 20 сентября жители примут участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва, а также депутатов представительных органов власти поселений и городских округов республики. В ходе муниципальной кампании предстоит распределить 1505 мандатов. На 1 июля численность избирателей в регионе составляет почти 553 тысячи человек. Более семи тысяч из них в голосовании смогут участвовать впервые.
Документы для участия в выборах депутатов Госдумы представили кандидаты от шести политических партий: «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Как отметили в Избиркоме, все политические партии и кандидаты обладают равными правами на выдвижение, регистрацию и проведение предвыборной агитации, а также доступ к государственным средствам массовой информации. Это включает в себя, в том числе включая бесплатное эфирное время и печатные площади. Соблюдение законодательства контролируют избирательные комиссии и общественные наблюдатели.
https://t.me/vestikbr