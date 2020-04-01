Изменились правила оформления билетов РЖД

С 23 апреля 2020 г. при оформлении билета на поезд пассажиры должны указывать контактную информацию, сообщают «Российские железные дороги».

Речь идет о номере мобильного телефона и адресе электронной почты. Туда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. При этом оставлять свои контакты нужно при любом способе оформления документа – в кассе, на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения.

Информировать пассажиров о корректировках в графике поездов обещают бесплатно и адресно. При этом контактную информацию не станут использовать для маркетинговых и рекламных рассылок, отмечают в компании «Российские железные дороги». Раньше пассажир мог оставить свой телефон или e-mail по желанию. Теперь такую норму закрепили законодательно.