Июнь — пик активности клещей: Роспотребнадзор призывает к профилактике

Осторожно, клещи! По прогнозам, именно июнь – сезон активности паразитов. Местные медучреждения уже готовы принимать пострадавших, а Роспотребнадзор напоминает о важности профилактики.
После удаления клеща его рекомендуют отнести на исследование в республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Там определят вид и проверят на наличие вирусов и бактерий. Даже если насекомое удалили полностью и самочувствие хорошее – некоторые инфекции проявляются не сразу.
Кабардино-Балкария не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому вакцинация предусмотрена только для выезжающих в опасные регионы. Против других инфекций, передаваемых клещами, вакцин нет. Лучшая защита – избежать укуса. И это касается не только людей, но и домашних животных.
Энтомолог центра эпидемиологии Надежда Акименко демонстрирует клещей, которых принесли скотоводы. Но и в городе владельцы собак и кошек могут после прогулки обнаружить на питомце опасных гостей. В этом случае лучше обратиться к ветеринарам – при самостоятельном удалении можно заразиться через порезы на руках, если насекомое раздавить.
Для снижения популяции клещей на территории республики проводят противоклещевые обработки. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Существует миф, что раньше клещей в регионе было меньше. На самом деле ситуация выглядит иначе. Сезон активности клещей продлится до конца сентября. Все это время специалисты продолжают мониторинг.
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