ГТРК «Кабардино-Балкария» отмечает 65 лет ТВ и 95 лет радио

Первая профессиональная телестудия на Северном Кавказе, самое крупное СМИ республики… Все это о ГТРК «Кабардино-Балкария», которая выходит в телевизионный эфир ровно 65 лет! Сегодня компания обладает огромными техническими возможностями. Наши камеры летают над горами, снимают под водой, ездят на рельсах, поднимаются на кранах… А режиссеры и монтажеры с помощью компьютерной графики могут перенести человека хоть на Луну. Порой кажется, что техника вышла на такой уровень, что может работать без человека. Но… это, конечно же, не так. Телевидению по-прежнему нужны авторы, редакторы, режиссеры, операторы, осветители, инженеры, звукорежиссеры, монтажеры, водители... ГТРК «Кабардино-Балкария» – это в первую очередь «Вести». Во все времена здесь работали самые передовые. Такие, как спецкор Сафар Гериев, – на ТВ он почти 40 лет. Человек необыкновенной работоспособности. Наталья Булат, для которой Кабардино-Балкария стала вторым домом. Инна Богатырева – коллеги особенно уважают ее за любовь к необычным деталям. Корреспонденты Асият Бетуганова, Камилла Кудаева, Лейля Кучмезова, ведущие Мариям Жангуразова, Мадина Урусова, Кристина Макоева, Алина Тилова, Джамиля Гериева, Алла Харадурова… Те, кого вы видите в кадре, работают в прямом эфире практически каждый день... А еще – это люди, оставившие большой след в профессии – в телевизионных архивах, сердцах коллег и памяти зрителей. Наш знаменитый Аслан Мамхегов, который ушел из жизни прошлым летом… Солнечный Казбек Геккиев, убитый боевиками в декабре 2012-го… Лучезарная Гульнара Кубадиева, погибшая полгода назад в автомобильной катастрофе… ГТРК «Кабардино-Балкария» - это и тематическое вещание на трех государственных языках. Редакторов этого отдела зрители хорошо знают. Именно они подробно рассказывают об интересных людях, событиях, традициях и обычаях. С 2014-го ГТРК «Кабардино-Балкария» перешла на цифровое вещание. Сначала ТВ, а потом и радио. Наши программы доступны на каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». С прошлого года мы с коллегами по эфиру работаем под одной крышей. Здесь трудятся легендарные люди, голоса которых по праву называют «золотыми». Любой житель планеты может сегодня увидеть интернет-версии новостных и тематических программ ГТРК «Кабардино-Балкария». А наши подписчики в соцсетях узнают новости региона порой даже раньше, чем информация попадает в эфир. Компания развивается, растет и строит грандиозные планы. 95 и 65 – весомые отрезки времени. Для радио и ТВ – это очередные вехи, которые позволяют, помня о прошлом, двигаться в будущее. Созданная как любительская, за эти годы наша телестудия много раз менялась, но все так же это место притяжения сотен влюбленных в профессию людей.