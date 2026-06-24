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Госдума приняла закон для насыщения внутреннего рынка бензином и дизельным топливом

Госдума приняла закон для насыщения внутреннего рынка бензином и дизельным топливом

24.06.2026 | 21:40
Изменения напрямую затронут Кабардино-Балкарию, где стабильное обеспечение АЗС и стоимость горючего держат на особом контроле. К финальному чтению документ расширили для поддержки нефтеперерабатывающих заводов. Теперь правительство определит, какие виды моторного топлива допущены к обороту. Закон разрешает использовать прямогонный бензин для получения высокооктанового топлива. Акциз включат в стоимость, производителям дадут три месяца на сбор документов для налогового вычета. Кроме того, норматив возмещения по демпферу при импорте из стран Евразийского экономического союза повысили примерно на треть. Также продлили сроки модернизации для предприятий отрасли с инвестициями более ста миллиардов рублей. Эти меры призваны сдержать оптовые цены, что напрямую повлияет на розницу в регионе.   https://t.me/vestikbr
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