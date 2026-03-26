Глава региона Казбек Коков вручил почетные звания лауреатов Госпремии КБР

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил почетные звания лауреатам Государственной премии республики в области литературы и искусства, науки и техники. Награды также получили лауреаты премии Главы КБР в области науки и инноваций для молодых ученых.
В Колонном зале Дома правительства – работники культуры и искусства – авторы значимых произведений, ученые, представившие серьезные научные разработки.
В первую очередь Глава Кабардино-Балкарии обращается к тем, кто посвятил свою жизнь науке. Уровень разработок и их востребованность с каждым годом растут. Но добиться высоких результатов можно, только когда беззаветно любишь свое дело, ощущаешь простор для творчества и созидания, подчеркнул Казбек Коков.
Наука и ее достижения – фундаментальный вопрос для будущего республики и страны в целом. Именно они определяют уровень развития и напрямую влияют на качество жизни людей, подчеркнул Казбек Коков. Не менее значимый вклад в осуществление этой высокой миссии вносят и работники в области литературы и искусства. Лучших сегодня удостоили государственной премии КБР.
В числе награжденных и журналисты ГТРК «Кабардино-Балкария». За цикл передач «Сто лиц эпохи» госпремии Главы КБР удостоены авторы Людмила Казанчева, Марина Елканова, Асият Жабоева, продюсер Лариса Хамжуева.
Благодаря творческой деятельности писателей, поэтов, журналистов, Кабардино-Балкария остается одним из узнаваемых центров культурной жизни России, местом проведения ярких и содержательных мероприятий всероссийского и международного уровней, подчеркнул Казбек Коков. Звания лауреатов сегодня получили 16 жителей республики.
