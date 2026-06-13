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Глава КЧР Рашид Темрезов вручил высшие региональные награды Зауру Геккиеву и Хаути Сохрокову

Глава КЧР Рашид Темрезов вручил высшие региональные награды Зауру Геккиеву и Хаути Сохрокову

13.06.2026 | 21:00
Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов присвоил высшие региональные награды депутату Госдумы Зауру Геккиеву и президенту международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокову из Кабардино-Балкарии. В ходе совместной встречи Рашид Темрезов вручил приглашенным орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Глава КЧР поздравил гостей с Днем России, поблагодарил за вклад в развитие регионов и страны в целом. Отметил, что наши регионы и всех жителей объединяет искренняя любовь к родной стране, сопричастность с ее историей и многоликой культурой, верность традициям своего народа и многонациональной семье России. В ходе встречи также обсудили реализацию совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества и народного единства. В свою очередь Глава КБР Казбек Коков поблагодарил Рашида Темрезова за мероприятие, которое еще сильнее укрепит братство двух регионов.   https://t.me/vestikbr
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