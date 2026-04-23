Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в заседании штаба правительственной комиссии

Обсудили национальный проект «Инфраструктура для жизни» и госпрограмму «Строительство»… С такой повесткой вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию. В режиме видеосвязи в нем участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
На совещании подвели квартальные итоги жилищного строительства. Также затронули состояние теплосетей, тарифы и инвестиции в ЖКХ. Отдельно обсудили работу с недвижимостью. Казбек Коков отметил, что в республике составляют полный реестр, проводят кадастровые работы, регистрируют права собственников. Внедряют цифровую платформу «Национальная система пространственных данных».
В этом году также завершат строительство, капремонт и обновление 12 объектов водоснабжения и водоотведения. Уже начали реконструкцию водозабора «Головной» и его очистных систем. Достраивают водовод «Кара-Суу – Бабугент – Кашхатау». Продолжают строить Баксанский групповой водопровод. Глава региона подчеркнул: модернизация сократит потери воды, сэкономит энергию и повысит качество услуг в ЖКХ.
