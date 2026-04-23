Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в заседании штаба правительственной комиссии

Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в заседании штаба правительственной комиссии

23.04.2026 | 21:50
Обсудили национальный проект «Инфраструктура для жизни» и госпрограмму «Строительство»… С такой повесткой вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию. В режиме видеосвязи в нем участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На совещании подвели квартальные итоги жилищного строительства. Также затронули состояние теплосетей, тарифы и инвестиции в ЖКХ. Отдельно обсудили работу с недвижимостью. Казбек Коков отметил, что в республике составляют полный реестр, проводят кадастровые работы, регистрируют права собственников. Внедряют цифровую платформу «Национальная система пространственных данных». В этом году также завершат строительство, капремонт и обновление 12 объектов водоснабжения и водоотведения. Уже начали реконструкцию водозабора «Головной» и его очистных систем. Достраивают водовод «Кара-Суу – Бабугент – Кашхатау». Продолжают строить Баксанский групповой водопровод. Глава региона подчеркнул: модернизация сократит потери воды, сэкономит энергию и повысит качество услуг в ЖКХ.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных