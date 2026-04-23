Общество книголюбов КБР отмечает Всемирный день книги и подводит итоги полувековой работы

Более полувека на страже культуры чтения: общество книголюбов Кабардино‑Балкарии отмечает Всемирный день книги и подводит итоги года. Главная цель организации — воспитать читающего и культурного гражданина — остаётся актуальной и сегодня.
В обществе книголюбов этот день считают профессиональным праздником. Организация насчитывает около ста постоянных участников. В различных программах задействовано до полутора тысяч человек.
В течение года здесь проходят конкурсы и проекты, в том числе «Забота о чтении» и «Забота о будущем нации». Особое внимание уделяют работе с молодежью и детьми, в которой активно участвуют и люди старшего поколения.
Также в Нальчике работают городские книжные шкафы, где каждый может взять книгу или оставить свою. Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», более 70% россиян выбирают бумажные книги. Почему в век технологий люди отдают предпочтение печатному формату, мы спросили у жителей Нальчика.
Даже в век цифровых технологий бумажные книги не сдают позиций. А общество книголюбов продолжает объединять тех, для кого чтение – не просто увлечение, а часть жизни.
