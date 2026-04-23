В Кабардино‑Балкарии ожидается неблагоприятная погода: дожди, грозы и сильный ветер

Сильный дождь, грозы в сочетании с ветром до 20-25 м/с, в горных районах с сильным снегом… Такую погоду обещают в Кабардино-Балкарии в течении предстоящих четырех дней. Предупреждение о комплексе метеорологических явлений распространили в Гидрометцентре.
На реках может повысится уровень воды местами до неблагоприятных отметок. Существует вероятность подтопления пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов. Ливни также могут привести к нарушению работы дренажно-коллекторных систем, подмывам опор мостов и линий электропередачи, прорывам дамб. Не исключают и повреждение сельскохозяйственных культур.
Жителям рекомендуют по возможности не выезжать на автомобилях и соблюдать осторожность. Если сильный дождь застал на улице, следует избегать подземных переходов и других заглубленных помещений. Желательно укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. В случае необходимости звонить в единый номер вызова экстренных служб 112.
