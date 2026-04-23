Ансамбль «Даханаго» из Баксана получил Гран‑при на конкурсе «Танцевальная орбита»

За блистательное исполнение старинного убыхского танца... Ансамбль кавказского танца «Даханаго» из Баксана получил Гран-при на всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальная орбита», сообщают в правительстве республики.
В фестивале участвовали коллективы из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и других регионов Северного Кавказа. Помимо главного кубка, «Даханаго» завоевал пять золотых медалей в разных номинациях. Ребята исполнили танцы «Лъапэрисэ», «Моздокский танец», «Гандагана», «У родника» и «Рачули». Все шесть выступлений ансамбля жюри оценило высшими баллами.
