Ансамбль «Даханаго» из Баксана получил Гран‑при на конкурсе «Танцевальная орбита»

23.04.2026 | 15:20
За блистательное исполнение старинного убыхского танца... Ансамбль кавказского танца «Даханаго» из Баксана получил Гран-при на всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальная орбита», сообщают в правительстве республики. В фестивале участвовали коллективы из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и других регионов Северного Кавказа. Помимо главного кубка, «Даханаго» завоевал пять золотых медалей в разных номинациях. Ребята исполнили танцы «Лъапэрисэ», «Моздокский танец», «Гандагана», «У родника» и «Рачули». Все шесть выступлений ансамбля жюри оценило высшими баллами.   https://t.me/vestikbr
