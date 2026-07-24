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Глава КБР Казбек Коков провел выездное заседание Антитеррористической комиссии

Глава КБР Казбек Коков провел выездное заседание Антитеррористической комиссии

24.07.2026 | 13:45
Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел выездное заседание Антитеррористической комиссии в Залукокоаже. Обсудили итоги работы, проделанной с начала года. Заслушали соответствующую информацию по Зольскому, Баксанскому, Майскому районам, городскому округу Баксан. Усиление профилактической работы остается ключевой задачей муниципальных антитеррористических комиссий. Кроме того, речь шла об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы по итогам первого полугодия, в том числе в сфере системы образования. По итогам обсуждений приняты решения, направленные на усиление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности профилактической работы.   https://t.me/vestikbr
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