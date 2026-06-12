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Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем России

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем России

12.06.2026 | 12:00
Сегодня в стране отмечают один из главных государственных праздников – День России. Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей и гостей республики со знаменательной датой. Этот праздник знаменует общую судьбу многонационального народа нашей страны, ее героическую историю, успехи и достижения, символизирует многовековые традиции патриотизма, сплоченности и беззаветной преданности Отечеству, общую ответственность за Россию и ее успешное будущее. Руководитель региона отметил, что любовь к Родине, ратные подвиги и трудовые свершения предшествующих поколений служат надежным нравственным ориентиром, источником вдохновения и созидания, помогают успешно преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. В нынешнее непростое для страны время, это наследие священно, оно еще крепче объединяет наше общество, вдохновляет на высокие поступки, на созидание и победы. Об этом ярко и убедительно свидетельствуют подвиги наших бойцов в зоне специальной военной операции, самоотверженно отстаивающих правду и справедливость, национальные интересы и суверенитет России. Казбек Коков выразил уверенность, что вместе, укрепляя единство в решимости ответить на любые вызовы, мы преодолеем все трудности, сделаем Россию еще более могущественной, великой и процветающей страной. Глава республики пожелал землякам здоровья, добра и благополучия.   https://t.me/vestikbr
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