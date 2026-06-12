Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем России

Сегодня в стране отмечают один из главных государственных праздников – День России. Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей и гостей республики со знаменательной датой.
Этот праздник знаменует общую судьбу многонационального народа нашей страны, ее героическую историю, успехи и достижения, символизирует многовековые традиции патриотизма, сплоченности и беззаветной преданности Отечеству, общую ответственность за Россию и ее успешное будущее.
Руководитель региона отметил, что любовь к Родине, ратные подвиги и трудовые свершения предшествующих поколений служат надежным нравственным ориентиром, источником вдохновения и созидания, помогают успешно преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. В нынешнее непростое для страны время, это наследие священно, оно еще крепче объединяет наше общество, вдохновляет на высокие поступки, на созидание и победы. Об этом ярко и убедительно свидетельствуют подвиги наших бойцов в зоне специальной военной операции, самоотверженно отстаивающих правду и справедливость, национальные интересы и суверенитет России.
Казбек Коков выразил уверенность, что вместе, укрепляя единство в решимости ответить на любые вызовы, мы преодолеем все трудности, сделаем Россию еще более могущественной, великой и процветающей страной. Глава республики пожелал землякам здоровья, добра и благополучия.
https://t.me/vestikbr