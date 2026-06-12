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Глава КБР Казбек Коков вручил паспорта юным гражданам республики в День России

Глава КБР Казбек Коков вручил паспорта юным гражданам республики в День России

12.06.2026 | 21:50
Паспорта гражданина Российской Федерации в День России вручили юным жителям Кабардино-Балкарии. Отличники, победители олимпиад и дети военнослужащих получили главный документ из рук Главы республики Казбека Кокова. После вручения государственных наград в Доме правительства КБР состоялась еще одна церемония. На этот раз – для тех, кто только вступает во взрослую жизнь, но уже успел заявить о себе. Отличники учебы, победители олимпиад, активисты молодежных движений – им Глава республики вручил паспорта гражданина Российской Федерации. Заветный документ получили и дети военнослужащих – тех, кто сегодня защищает страну на передовой. Руслан Бабугоев – ветеран специальной военной операции. Сегодня с супругой радуется за сына Айдара – ученика 8-го класса кадетской школы имени Дикинова в селе Атажукино. У юноши уже первая командирская ступень. Руководитель региона выразил уверенность: каждый из этих ребят найдет свое призвание и будет трудиться на благо родной республики и всей страны. Всего в этот день паспорта получили 25 юных жителей Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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