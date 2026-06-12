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Глава КБР Казбек Коков наградил более 30 жителей республики государственными наградами

Глава КБР Казбек Коков наградил более 30 жителей республики государственными наградами

12.06.2026 | 20:30
В День России в Доме правительства говорили о главном – о людях, о тех, кто своим трудом и доблестью доказывает, что величие страны складывается из поступков каждого. Учёные и военные, врачи и учителя, аграрии и парламентарии. Сегодня в Колонном зале Дома правительства собрались те, чьи заслуги отметила страна. Более 30 жителей республики получили из рук Главы КБР Казбека Кокова государственные награды Российской Федерации и высшие ордена Кабардино-Балкарии. Ордена Александра Невского удостоен Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии – Борис Зумакулов. Более полувека он занимает ответственные государственные посты. Руководитель региона назвал его вклад в укрепление единства народа, гражданского мира и согласия бесценным. Отдельно Казбек Коков обратился к военнослужащим. Среди них – командир легендарной 810-й бригады морской пехоты Салим Паштов. Кавалер четырех орденов Мужества отмечен знаком «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшие республиканские награды также получили председатель парламента КБР Татьяна Егорова и ее заместитель Салим Жанатаев. Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручены председателю Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшоковой и министру сельского хозяйства Хасану Сижажеву. Среди награжденных и труженики села. Доярка Надежда Меньшаева удостоена звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Говорит: работает почти 30 лет, и все эти годы – на одном предприятии. Отмечены и те, кто создает культурный код республики. Почетной грамотой КБР награжден министр культуры Мухадин Кумахов. Также присвоены звания работникам сельского хозяйства и местного самоуправления, поощрены руководители профильных ведомств. Церемония завершена. Награжденные покидают Дом правительства. Сегодня их труд получил признание, а впереди у каждого – своя работа на благо республики и всей страны.   https://t.me/vestikbr
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