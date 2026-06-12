Из КБР отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО

Помощь на передовой… Из Кабардино-Балкарии отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО.
Общественная организация «Движение Сила в правде» работает круглосуточно. Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, бойцам доставляют груз на линии боевого соприкосновения. Собирают всей республикой – школы, детские сады, жители, администрация и бизнес-сообщества.
Кроме кроватей, в лазарет отправили постельные принадлежности. А также самое необходимое: маскировочные сети, средства гигиены, продукты питания. Но главное – техническое обеспечение: генераторы, рации и все, что требуется по заявкам бойцов.
Каждый такой груз – это не просто вещи. Это шанс для раненых восстановиться и вернуться в строй. А для тех, кто на передовой, – знать: их ждут дома.
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