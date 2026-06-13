Муниципальный этап республиканского турнира «Битва районов» стартовал в Нальчике

Соревнования проходят уже в четвертый раз. На поле вышли команды, представляющие районы и населенные пункты Кабардино-Балкарии. Турнир проходит под девизом «Нет наркотикам» и ежегодно собирает сотни участников. На открытии собрались представители министерств по делам молодежи и спорта, победители республиканских турниров прошлых лет, общественные деятели.
Муниципальные игры охватят все районы республики. На участие уже заявились около ста команд.
Среди зрителей в этот день были не только болельщики. Поддержать участников пришли и представители духовенства.
В этом году турнир «Битва районов» вновь станет одним из крупнейших любительских футбольных проектов Кабардино-Балкарии. Победители местных этапов продолжат борьбу за главный трофей и право сыграть в традиционном гала-матче сезона.
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