40 школьников КБР поборолись за путевку в «Артек» на фестивале ГТО

Путевка в «Артек» – главная награда для юных спортсменов Кабардино-Балкарии. На Республиканском детском стадионе в Нальчике прошел региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За право поехать в легендарный лагерь боролись 40 сильнейших школьников со всей республики.
На кону четыре путевки – по две для мальчиков и для девочек. Их получат только обладатели первых и вторых мест. Призеров, занявших места с первого по третье, наградят медалями и грамотами. Но прежде чем выйти на этот старт, ребята прошли серьезный отбор.
Система отбора – это лишь рамки. А внутри них – личные истории, мечты и ежедневный труд. Каролина из Терека знает об этом не понаслышке.
Впереди у победителей – смена на берегу Черного моря, новые друзья и рекорды. А те, кто на этот раз не получил путевку, будут тренироваться дальше – возможность попробовать свои силы представится и в следующем году.
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