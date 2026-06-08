Глава КБР Казбек Коков поздравил соцработников с профессиональным праздником

Сегодня в стране отмечают свой профессиональный праздник соцработники. С поздравлением к ним обратился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Этот праздник отмечают люди, посвятившие себя благородной и гуманной профессии. Всех вас объединяет не только преданность делу, но и особые человеческие качества – доброта, чуткость и отзывчивость. Они ежедневно окружают заботой и вниманием ветеранов, детей-сирот, семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями по здоровью и всех тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Решая проблемы своих подопечных, вы зачастую становитесь для них не только незаменимыми помощниками, но и по-настоящему близкими людьми. От профессионализма и неравнодушия к чужой боли, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося во многом зависят удовлетворение жизненно важных потребностей и улучшение социального самочувствия наших граждан.
Руководитель региона поблагодарил соцработников за труд, за сохранение и приумножение обществе традиций милосердия и сострадания. Особые слова признательности Казбек Коков выразил за вклад в поддержку участников специальной военной операции и их семей, оказание помощи ветеранам.
https://t.me/vestikbr