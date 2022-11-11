Глава КБР Казбек Коков поблагодарил Упрдор «Кавказ» за дороги федерального значения

В Пятигорске состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с начальником Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком. В ходе встречи обсуждены предварительные итоги текущего года, планы дорожных работ до 2024 года. В мероприятии также приняли участие первый заместитель начальника Упрдор «Кавказ» Анзор Зубкаев и министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков. Казбек Коков выразил благодарность руководству и коллективу дорожного управления, дорожникам, которые работают непосредственно на объектах. Глава республики отметил значительное повышение уровня безопасности и комфорта на федеральных дорогах. Александр Лукашук проинформировал: «Сейчас капитально ремонтируются еще два участка общей протяженностью 23 км: от границы со Ставропольем до въезда в Куба-Табу и от Аргудана до границы с Северной Осетией. Большое внимание уделяем приведению к нормативным показателям мостов, как на трассе «Кавказ», так и на популярных туристических направлениях республики». За счет расширения до четырех полос пропускная способность мостов увеличится, в результате ремонта с использованием современных технологий лучше станут технические характеристики. Уже досрочно введены в эксплуатацию автодорожный мост через суходол в районе селения Куба-Таба и мост на дороге Прохладный-Баксан-Эльбрус в границах поселка Эльбрус. Еще 3 сооружения будут введены в строй до конца текущего года. Это мосты через реки Чегем и Лескен на автодороге «Кавказ», а также мост реку Хеу на дороге Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу в границах Аушигера. В 2023 году будет введен в эксплуатацию 120-метровый мост через Баксан на въезде в город. В 2024 году планируется завершить ремонт 135-метрового моста через реку Черек на въезде в Старый Черек. Ведутся работы и по ремонту моста через реку Адыр-Су на пути в Приэльбрусье, его длина 78 метров. Озвучено, что за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество ДТП сократилось на 41%. В целях дальнейшего повышения уровня безопасности дорожного движения до конца 2024 года в рамках обустройства федеральных автодорог будет установлено пять пешеходных светофоров с кнопкой вызова, а для разделения встречных потоков - 3,6 км парапетного ограждения и почти 7 км металлического по оси проезжей части. Кроме того, на шести участках дорожники устроят стационарное освещение общей протяженностью почти 3,5 км, установят километр боковых ограждений и 30 дублирующих знаков. Работы на большинстве дорожных объектов 2022 года завершаются досрочно. Решена масштабная и достаточно непростая задача: практически все движение на основной транспортной артерии региона — Р-217 «Кавказ» расширено с двух до четырех полос. За достигнутые успехи, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд Казбек Коков вручил руководству и работникам Упрдор «Кавказ» памятные медали 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики, благодарности Главы КБР, почетные грамоты правительства республики.