Фермерские хозяйства КБР нарастили производство мяса и молока

В Кабардино-Балкарии объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-феврале 2026 года в действующих ценах, по расчетам, составил 5,0 млрд руб., или 102,4% в сопоставимой оценке к январю-февралю прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат.
За указанный период отмечен рост производства продукции животноводства: мяса скота и птицы на убой в живом весе – на 2,1%, молока – на 2,3%, яиц – на 2,8%.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями республики производится пятая часть получаемого в республике мяса и молока, что за первые два месяца текущего года составило 3,6 тыс. тонн и 12,6 тыс. тонн соответственно. Рост производственных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в указанной категории сельхозтоваропроизводителей составил по мясу 1,6% по молоку – 1,8%.
