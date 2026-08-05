Двор на улице Ватутина в Нальчике затопило из‑за сильных ливней

Дворовую территорию на улице Ватутина в Нальчике затопило после сильных ливней. В эпицентре разгула стихии оказался участок возле дома номер 29 «Б». По поручению исполняющего обязанности мэра города Азаматгерия Ашхотова на место оперативно выехал его заместитель Каплан Сохов.
Совместно со специалистами профильных служб они оценили масштаб проблемы и определили план экстренных коммунальных работ по откачке дождевых вод. Сейчас на подтопленном участке работают спасатели регионального главка МЧС. Ситуация остается под постоянным контролем местной администрации.
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