Дороги к красотам: в России обновят автомаршруты к туристическим местам

В России обновят автомобильные туристические маршруты. Кабардино-Балкария тоже вошла в этот список. В этом году в нормативное состояние приведут более 800 участков региональных и местных дорог, которые ведут к туристическим объектам. Об этом сообщают в Центре управления регионом.
Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь про маршруты к природным красотам, старинным памятникам и святыням. Как отметили в правительстве, внутренний туризм набирает обороты, и важно, чтобы поездки за город были не только интересными, но и безопасными. Обновления комплексные: дорожники не только укладывают свежий асфальт, но и устанавливают освещение, пешеходные переходы и ограждения.
Один из примеров – реконструкция трассы в Чегемском ущелье. Это один из самых живописных и востребованных маршрутов. Напомню: за последние шесть лет действия предыдущего нацпроекта удалось привести в порядок почти 10 тысяч километров туристических дорог. Спрос на автомобильные путешествия растет. За первые два месяца этого года количество поездок по России увеличилось почти на три процента.
https://t.me/vestikbr