Цикл просветительских лекций «Ломоносовского обоза» прошел в КБР

Цикл просветительских лекций «Ломоносовского обоза» прошел в КБР

13.04.2026 | 15:00
«Ломоносовский обоз» прибыл в Кабардино-Балкарию… Цикл лекций для студентов и школьников провели 40 экспертов из разных регионов страны. О том, как историческая память помогает сохранять единство народов России, говорили в 26 школе. «Ломоносовский обоз. Сила в смысле» – это федеральный просветительский проект, нацеленный на укрепление общероссийской гражданской идентичности через популяризацию традиционных духовно‑нравственных ценностей. Участвуют в нем специалисты и студенты, практикующие просветительскую деятельность, лекторы, которые умеют передавать опыт молодежи и говорить о ценностях через призму своей профессии. Лектор общества «Знание» Елизавета Аблова приехала в Кабардино-Балкарию из Кемеровской области. Учащимся 26-ой нальчикской школы она рассказывала о том, как люди сохраняют историческую память своего народа, своей семьи через объекты историко-культурного наследия. Цель проекта – укрепить единство народов России, воспитать в подростках гражданский патриотизм, привить им традиционные духовно‑нравственные ценности. И главное во всем этом – диалог должен происходить вживую. «Ломоносовский обоз. Сила в смысле» реализуют при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Только в прошлом году лекции прослушали 25 тысяч человек, в том числе ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя. В этот раз организаторы намерены увеличить количество участников. После нашей республики спикеры продолжат свой путь по Северному Кавказу.   https://t.me/vestikbr
