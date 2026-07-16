Борис Мальбахов: исполняется 86 лет со дня рождения профессора

Сегодня исполняется 86 лет со дня рождения Бориса Мальбахова – первого в Кабардино-Балкарии доктора искусствоведения и профессора, посвятившего жизнь сохранению национальной художественной традиции.
Уроженец Кубы родился в 1940 году. Творческий путь начал с Георгиевского ремесленного училища, высшее образование получил в Кубанском госуниверситете. Именно там оформилось его стремление соединить академическую школу с культурой родного края. Больше полувека Борис Хасанович отдал работе в КБГУ, где прошёл путь от ассистента до профессора, а в 2000-ом основал кафедру декоративно-прикладного искусства.
Главным делом жизни ученого стало изучение и спасение старинных ремесел адыгов. Он детально исследовал секреты золотного шитья, узорного плетения, резьбы по дереву и ковки металла. Написал шесть фундаментальных монографий, которые и сегодня остаются главными учебниками для студентов, музейных работников и мастеров народных промыслов.
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