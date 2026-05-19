Более полутора тысяч жителей КБР получают повышенную фиксированную выплату за работу на селе

Более полутора тысяч жителей Кабардино-Балкарии получают повышенную фиксированную выплату за работу на селе. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда России. Доплата составляет четверть фиксированной надбавки к страховой пенсии. Это 2 тысячи 226 рублей. Право на господдержку имеют люди, которые постоянно проживали в сельской местности и не менее трех десятков лет трудились в АПК. Перечень профессий включает 500 специальностей. Список разделен на два основных раздела: растениеводство и животноводство. Причем, если пенсионер впоследствии переехал в город, доплата сохраняется. Важный нюанс: весь стаж до 1 января 1992 года засчитывается автоматически, независимо от должности.