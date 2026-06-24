Более 22 километров туристических маршрутов обновляют в Кабардино-Балкарии

Более 22 километров дорог, ведущих к государственным заказникам и природным памятникам, обновляют в Кабардино-Балкарии в этом строительном сезоне. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Одновременно приводят в порядок два участка трассы Малка – Ингушли общей протяженностью больше 11 километров. Дорога обеспечивает проезд к заказнику «Нижне-Малкинский» и урочищу Джылы-Су. Ремонт четырехкилометрового отрезка через Кичмалку завершают, а на объезде Сармаково уже укладывают асфальт. Поэтапно обновляют и горный маршрут Чегем-2 – Булунгу, ведущий к Чегемскому заказнику и водопадам ущелья. Здесь формируют верхний слой покрытия, монтируют подпорные стены и водоотводные кюветы.
Также в регионе полностью завершили ремонт трассы Нальчик – Майский, которая проходит через Чернореченскую впадину – уникальный памятник природы. В профильном ведомстве отмечают: модернизация этих направлений повысит безопасность движения и улучшит доступность туристических кластеров.
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