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Более 150 многодетных семей в КБР вновь получили право на единое пособие

Более 150 многодетных семей в КБР вновь получили право на единое пособие

04.08.2026 | 13:00
В Кабардино-Балкарии больше 150 многодетных семей вновь получили право на единое пособие. Вернуть выплаты позволили изменения в федеральном законодательстве, внесенные по поручению Президента России Владимира Путина. Новые правила защитили тех, кто ранее лишился господдержки из-за незначительного превышения доходов. Теперь, если заработок многодетной семьи превысил установленный лимит в пределах десяти процентов, право на выплату автоматически сохраняется. Однако это правило сработает, только если финансовый фактор был единственной причиной предыдущего отказа. Чтобы вернуть положенные деньги, родителям не пришлось заново собирать документы и подавать заявления. В региональном отделении Социального фонда всю работу провели в проактивном режиме, а уведомления уже поступили в личные кабинеты на портале госуслуг. Что касается сумм выплат, то в ведомстве напомнили: базовая поддержка на детей до 17 лет в республике составляет без малого десять тысяч рублей, а для беременных женщин – чуть более одиннадцати тысяч. Чтобы продлить эти пособия на следующий срок, заявление необходимо подать в последний месяц текущего периода.   https://t.me/vestikbr
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