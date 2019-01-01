«Бизнес-старт 2019»… Сегодня в Нальчике открылся форум для начинающих предпринимателей — 2019.11.28





Участие в нем также принимают студенты и старшеклассники. Тренинги, семинары, мастер-классы по разным направлениям развития предпринимательства и интерактивный диалог с ведущими экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополья…. Программа форума довольно насыщенная. Сегодня с аудиторией общаются специалисты Министерства экономического развития республики, МФЦ, Торгово-промышленной палаты, ученые. В таком формате, отметили организаторы, встреча проходит впервые.

О том, как создавать прорывные идеи в бизнесе и как привлечь в свой проект инвестиции, рассказывают сертифицированные тренеры и маркетологи. Вопросы, адресованные экспертам, участники форума готовили заранее. Завтра в программе – диалог с уже действующими и успешными предпринимателями.