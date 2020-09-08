Аккредитация ветеринарной лаборатории

Более 31 млн. рублей выделяется республике на аккредитацию ветеринарной лаборатории. Соответствующий документ заключен между профильными министерствами России и Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном ведомстве.

В частности, предусматривается создание в республике организации, которая будет заниматься диагностикой инфекционных и паразитарных болезней животных, а также следить за безопасностью товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Разрешение на работу она получит в национальной системе аккредитации ветеринарной лаборатории. Это устранит торговые барьеры и откроет аграриям АПК путь на зарубежные рынки. Чтобы экспортировать продукцию животноводства, исследования должны проводиться исключительно в лаборатории, одобренной национальной системой аккредитации. Работы по созданию лаборатории в Кабардино-Балкарии запланированы на 2023 год.

Сейчас республика вывозит за пределы России мясо птицы, колбасы, сыры, молочную продукцию. Пока это небольшие партии и в основном в ближнее зарубежье, но в Минсельхозе надеются, с появлением в республике аккредитованной ветеринарной лаборатории список стран-экспортеров и ассортимент товаров животноводства расширится.