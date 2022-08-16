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Акция “Экомолодость” прошла сегодня в Нальчике

Акция “Экомолодость” прошла сегодня в Нальчике

16.08.2022 | 20:11
Акция “Экомолодость” прошла сегодня в Нальчике. Арт-пространство “Периметр” стало местом общения горожан, которых объединяет идея раздельного сбора мусора. Инициатором выступила жительница столицы республики Джамиля Батырбекова. Предложение поддержали региональный оператор по обращению с коммунальными отходами “Экологистика”, представители общественной организации “Деловая Россия” и мэрия Нальчика. О том, что планируется акция, рассказали в соцсетях. Жители собирают пластиковую тару и приносят ее сюда, чтобы затем передать на вторичную переработку, а не закапывать в землю, где пластик разлагается столетиями. Экоактивисты КБГУ “Зеленый дозор” рассказали о важности сортировки мусора. Здесь же орагнизовали лекцию о том, как дать вторую жизнь использованной бумаге. “Экомолодость” продолжается. Сдать ненужную пластиковую тару – обязательно чистую, иначе не примут на переработку – можно в течение всего дня в арт-пространстве “Периметр” на пешеходной части ул.Кабардинской.
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