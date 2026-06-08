Адиб Абрегов проверил работу семи школ Баксанского района

В минувшие выходные глава администрации Баксанского районе Адиб Абрегов проинспектировал семь образовательных учреждений района и побывал на объекте «Высота 910».
Субботнее утро главы Баксанского района Адиба Абрегова начинается с рабочей поездки по социальным объектам. В центре внимания — школы, где сейчас идут капитальные ремонты. Первый объект — образовательное учреждение в селе Баксаненок. Здесь ведется масштабное обновление здания. Строители меняют инженерные сети, приводят в порядок учебные кабинеты и выполняют внутреннюю отделку.
Шум строительных работ не стихает и в первой школе села Исламей. Здесь ремонт уже перешёл от демонтажных работ к восстановительным. О том, что уже удалось выполнить и какие задачи стоят на ближайшее время, руководителю района рассказывает директор образовательного учреждения.
После обхода учебных корпусов разговор продолжается уже у фасада здания. Сейчас здесь идет замена кровли и началась облицовка стен. Трехэтажная школа площадью около четырех тысяч квадратных метров является крупнейшей в селе — здесь обучаются почти 700 детей. В рамках капитального ремонта предусмотрена и установка современных систем пожарной безопасности. Аналогичные работы идут в первой школе Исламея. Столь масштабное обновление в этой школе проводят впервые за последние 45 лет. Сегодня строители одновременно работают как внутри здания, так и на фасаде.
Параллельно здесь монтируют пожарную сигнализацию. Общая площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. В образовательном учреждении обучаются 179 школьников, ещё около 80 детей посещают дошкольный блок. Во время общения с подрядчиком глава района акцентировал внимание на качестве внутренней отделки и поручил предусмотреть современное обустройство школьной столовой.
Следом — ещё одна школа Атажукино. Капитальный ремонт здесь рассчитан на два года и предусматривает комплексную модернизацию двух корпусов, где обучаются 460 детей. Несмотря на строительные работы, образовательный процесс здесь продолжался в штатном режиме. Промежуточные итоги поездки Адиб Абрегов подвел уже на следующем объекте.
В рамках региональной программы на объекте отреставрировали центральную стелу, обновили ограждение, установили систему видеонаблюдения и полностью благоустроили прилегающую территорию. Такие же работы уже завершены на мемориальном комплексе в Заюково и братской могиле в Кременчуг-Константиновском. Сохранение памятных мест остается одним из приоритетов районной администрации, а реализация всех проектов находится на личном контроле главы муниципалитета.
https://t.me/vestikbr